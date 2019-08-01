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Жодна країна ЄС не має проблем з безвізом України, - Клімкін

Клімкін також зазначив, що більшість українських заробітчан не зловживають безвізом для роботи у Європі
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що загрози скасування безвізового режиму України з ЄС немає.
Жодна країна ЄС не має проблем з безвізом України, - Клімкін Фото: afp.com

"З Україною ні в кого реальних проблем з безвізом нема. З жодною країною. Ніхто ніколи... жодний з міністрів із закордонних чи внутрішніх справ мені не сказав: слухай, Павло, от у тебе там є реальна (проблема - Ред.)", - заявив Клімкін в інтерв’ю "Сніданку з 1+1" у вівторок, 8 січня.

Він підкреслив, що у той час, як в європейських держав є питання до дій кримінальних банд з окремих країн, щодо українців таких претензій немає.

Клімкін наголосив, що українці здебільшого дотримуються вимог безвізу, а випадків, коли після завершення 90-денного періоду вони нелегально залишаються в Європі, небагато. "Ми намагаємося рахувати, ця цифра невелика", - запевнив міністр.

Клімкін також зазначив, що більшість українських заробітчан не зловживають безвізом для роботи у Європі, а працюють там легально.

Нагадаємо, що безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалося понад мільйон громадян України.

 

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08 01 2019 15:24
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