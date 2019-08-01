Жодна країна ЄС не має проблем з безвізом України, - Клімкін
"З Україною ні в кого реальних проблем з безвізом нема. З жодною країною. Ніхто ніколи... жодний з міністрів із закордонних чи внутрішніх справ мені не сказав: слухай, Павло, от у тебе там є реальна (проблема - Ред.)", - заявив Клімкін в інтерв’ю "Сніданку з 1+1" у вівторок, 8 січня.
Він підкреслив, що у той час, як в європейських держав є питання до дій кримінальних банд з окремих країн, щодо українців таких претензій немає.
Клімкін наголосив, що українці здебільшого дотримуються вимог безвізу, а випадків, коли після завершення 90-денного періоду вони нелегально залишаються в Європі, небагато. "Ми намагаємося рахувати, ця цифра невелика", - запевнив міністр.
Клімкін також зазначив, що більшість українських заробітчан не зловживають безвізом для роботи у Європі, а працюють там легально.
Нагадаємо, що безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалося понад мільйон громадян України.
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