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Жодної загрози для здоров'я мешканців Криму внаслідок викиду невідомої речовини немає, – Аксьонов

Джерело викиду встановлюють
За словами глави окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, проби повітря, взяті Росспоживнаглядом в Армянську, показали, що жодної загрози для здоров'я і життя мешканців Криму немає.
Жодної загрози для здоров Сергій Аксьонов. print screen

"Міністерство екології РК спільно з Росспоживнаглядом проводять дослідження повітря, води і ґрунту на місці, і щогодини мені доповідають нову інформацію. Також роботу контролюють республіканська і природоохоронна прокуратура. Зараз встановлюється джерело викиду, після проведеного розслідування буде зрозуміло, які кроки потрібно робити для ліквідації наслідків і покарання винних. За останніми даними робочої групи, можливо, викиди шкідливих речовин в Армянську були здійснені не з заводу "Кримський титан", а з ВАТ "Кримський содовий завод" або ж з АТ "Бром", – заявив самоназваний голова окупованого Криму.

Нагадаємо, на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, через що в Армянську утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.

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28 08 2018 22:57
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