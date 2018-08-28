Жодної загрози для здоров'я мешканців Криму внаслідок викиду невідомої речовини немає, – Аксьонов
"Міністерство екології РК спільно з Росспоживнаглядом проводять дослідження повітря, води і ґрунту на місці, і щогодини мені доповідають нову інформацію. Також роботу контролюють республіканська і природоохоронна прокуратура. Зараз встановлюється джерело викиду, після проведеного розслідування буде зрозуміло, які кроки потрібно робити для ліквідації наслідків і покарання винних. За останніми даними робочої групи, можливо, викиди шкідливих речовин в Армянську були здійснені не з заводу "Кримський титан", а з ВАТ "Кримський содовий завод" або ж з АТ "Бром", – заявив самоназваний голова окупованого Криму.
Нагадаємо, на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, через що в Армянську утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.
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