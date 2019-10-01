"Жовті жилети" пошкодили 60% камер фіксації швидкості у Франції

Учасники протестів "жовтих жилетів" пошкодили 60% камер, що фіксують швидкість руху, сказав міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

Кастанер зазначив, що умисне пошкодження спричинило загрозу безпеці на дорогах і небезпеку для життя. Протестувальники вважають, що камери просто приносять прибуток та забирають гроші у бідних. Камери по всій Франції покриті фарбою або чорною стрічкою, інформує BBC.

Загалом пошкоджено 3200 камер.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.