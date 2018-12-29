СПОРТ НОВИНИУкраїнський абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring найкращим боксером 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Журнал The Ring назвав Усика найкращим боксером року
Найкращим тренером року визнано українця Анатолія Ломаченка
Олександр Усик: Фото: zimbio.com
Про це повідомляє сайт журналу.Також журнал визнав найкращим тренером року українця Анатолія Ломаченка.
У цьому році Усик провів три бої. У Всесвітній боксерській Суперсерії переміг Майріса Бріедіса і Мурата Гассієва, ставши першим переможцем турніру і зібравши всі пояси важкої ваги.
Після цього в Манчестері українець нокаутував Тоні Белью. Ці перемоги підняли Олександра на четверте місце рейтингу Р4Р, нагороди ESPN і Sports Illustrated, до яких додався і приз "Боксер року" журналу The Ring.
Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 12 2018 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles