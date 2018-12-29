Журнал The Ring назвав Усика найкращим боксером року

Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring найкращим боксером 2018 року.

Про це повідомляє сайт журналу.Також журнал визнав найкращим тренером року українця Анатолія Ломаченка.

У цьому році Усик провів три бої. У Всесвітній боксерській Суперсерії переміг Майріса Бріедіса і Мурата Гассієва, ставши першим переможцем турніру і зібравши всі пояси важкої ваги.

Після цього в Манчестері українець нокаутував Тоні Белью. Ці перемоги підняли Олександра на четверте місце рейтингу Р4Р, нагороди ESPN і Sports Illustrated, до яких додався і приз "Боксер року" журналу The Ring.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk.