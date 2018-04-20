Журнал Time опублікував рейтинг найвпливовіших людей світу за 2018 рік

До списку найвпливовіших світових лідерів не потрапив президент Росії Володимир Путін

Американське видання Time опублікувало рейтинг 100 найвпливовіших людей світу за 2018 рік.

Цьогоріч список складається з кількох категорій: "новатори", "артисти", "лідери", "ікони" і "титани", у кожній з яких представлено людей із різноманітних сфер діяльності, передає "112 Україна".

До списку найвпливовіших світових лідерів не потрапив президент Росії Володимир Путін. Водночас цього року до категорії "лідери" увійшли принц Гаррі і Меган Маркл, президент США Дональд Трамп, глава КНДР Кім Чен Ин, саудівський принц Мохаммед бін Салман, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, президент Франції Еммануель Макрон та інші.

Серед діячів мистецтв Time виділив Ніколь Кідман, Г'ю Джекмана, Галь Гадот, 14-річну зірку серіалу "Дуже дивні справи" Міллі Боббі Браун, Гільєрмо дель Торо, телеведучого Джиммі Кіммела, режисера Раяна Куглера, дизайнера Крістіана Сіріано, художницю Джуді Чикаго.

До "ікон" віднесли Ріанну, Дженніфер Лопез, виконавця головної ролі в "Чорній пантері" Чедвіка Боузмана, засновницю руху #MeToo Тарану Берк, авторів розслідування про домагання Гарві Вайнштейна Ронана Ферроу, Джоді Кантор і Меган Твей, екс-співробітника Cambridge Analytica Крістофера Вайлі, дизайнера Вірджіла Абло.

До категорії "титани" потрапили тенісист Роджер Федерер, телеведуча Опра Вінфрі, винахідник Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, архітектор Елізабет Диллер та інші.

Серед "новаторів" цього року фігурують хіп-хоп-виконавець Cardi B, олімпійська чемпіонка Глої Кім, група студентів, які пережили стрілянину і виступають за контроль зброї, комедійна актриса Тіффані Геддіш, актор Кумейл Нанджиані, актриса і продюсер Іса Рей та інші.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого року не увійшла до списку топ-100 найвпливовіших осіб за версією Time.