Журналіст NYT каже, що карту з Кримом, позначеним частиною РФ, з ним не погоджували

Зокрема журналіст розповів, що карта перемальовуватись не буде

Газета The New York Times вивчає обставини виходу матеріалу, в якому з'явилася карта з Кримом, позначеним як спірна територія в складі Росії.

Про це в понеділок, 13 листопада, заявили в прес-службі видання, інформує РБК.

"Ми розглядаємо це питання в даний момент", - заявила прес-секретар газети Даніель Родес Ха.

Автор матеріалу про Кримський міст в The New York Times Іван Нечепуренко повідомив, що не має відношення до опублікованої карти. За його словами, карту з ним не погоджували.

"Ми побачили цю карту так само як і ви", - сказав він.

Зокрема журналіст розповів, що карта перемальовуватись не буде. Він додав, що NYT, "швидше за все", ніяких додаткових заяв з цього питання робити не буде.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулось до The New York Times з приводу публікації карти, в якій окупований Крим позначений тим самим кольором, що й Росія, і названий "спірною" територією.