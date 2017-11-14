Журналіст NYT каже, що карту з Кримом, позначеним частиною РФ, з ним не погоджували
Про це в понеділок, 13 листопада, заявили в прес-службі видання, інформує РБК.
"Ми розглядаємо це питання в даний момент", - заявила прес-секретар газети Даніель Родес Ха.
Автор матеріалу про Кримський міст в The New York Times Іван Нечепуренко повідомив, що не має відношення до опублікованої карти. За його словами, карту з ним не погоджували.
"Ми побачили цю карту так само як і ви", - сказав він.
Зокрема журналіст розповів, що карта перемальовуватись не буде. Він додав, що NYT, "швидше за все", ніяких додаткових заяв з цього питання робити не буде.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулось до The New York Times з приводу публікації карти, в якій окупований Крим позначений тим самим кольором, що й Росія, і названий "спірною" територією.
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