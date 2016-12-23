Журналіст Путіну: Ви розумієте що для українців росіяни назавжди залишаться окупантами, - ВІДЕО
"За останні роки Ваша країна під Вашим керівництвом спіймала так багато громадян України, що режисери зі світовим ім'ям просять вас звільнити українського режисера. Я як кореспондент український хочу Вас попросити проявити милосердя і відпустити журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка, тому що справи проти громадян України виглядають політично мотивованими. І якщо катувати людей, як кримських диверсантів, як Захтея і Панова, то в шпигунстві на користь України зізнаюся я й навіть ви", - наголосив Цимбалюк.
"Ви часто говорите, що були змушені захищати російськомовне населення в Криму і на Донбасі. Ви в минулому році говорили, що ніколи не приховували, що відправляли на Донбас людей вирішувати військові питання. Уточніть, де це написано в Мінських угодах? І чи розумієте Ви, що якщо Ви навіть колись підете на пенсію, росіяни залишаться для українців окупантами?", - запитав журналіст.
На останнє питання Путін відповів коротко:
"Ви знаєте, добре було б домогтися того щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантом", - сказав він.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна повинна відпустити всіх сепаратистів, навіть тих, які отримали вироки суду, щоб витягнути полонених із "ДНР" і "ЛНР".
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