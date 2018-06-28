У Криму вбили кримську татарку з восьмирічним сином, - журналіст
"Жінка померла на місці, дитину відвезли до лікарні, але не змогли врятувати. У соцмережах повідомляють, що вбивцю впіймали", - повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв у Facebook.
Нападник ходив по вулиці, заходив у двори і відкриті двері. Цю сім'ю зарізав їх же кухонним ножем. Після цього зловмисник розбив скло в авто на цій же вулиці і залишив свої криваві відбитки на дверях сусіднього будинку, зазначив Наматуллаєв.
Похорон відбудеться 28 червня о 15:00, додав журналіст.
Крім того, кримський активіст Заїр Смедля повідомив про обшуки у родича загиблих Ахтема Мустафаєва.
"Ахтем Мустафаєв має родинне відношення до сім'ї зарізаних в Давидівці, і начебто знаходиться там, напевно, силовики не хочуть щоб багато людей прийшли на похорон", - написав кримський активіст Заїр Смедля в Facebook.
Зловмисника затримали. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, повідомили у так званому "Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації по Криму".
"За фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого п. "а, в" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб)", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва Ахтема Мустафаєва. Вранці Мустафаєва заарештували.
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