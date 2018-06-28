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У Криму вбили кримську татарку з восьмирічним сином, - журналіст

Нападник здійснив вбивство кухонним ножем
У середу, 27 червня, в селі Давидівка під Сімферополем ножем зарізали 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином.
У Криму вбили кримську татарку з восьмирічним сином, - журналіст Фото: google.com

"Жінка померла на місці, дитину відвезли до лікарні, але не змогли врятувати. У соцмережах повідомляють, що вбивцю впіймали", - повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв у Facebook.

Нападник ходив по вулиці, заходив у двори і відкриті двері. Цю сім'ю зарізав їх же кухонним ножем. Після цього зловмисник розбив скло в авто на цій же вулиці і залишив свої криваві відбитки на дверях сусіднього будинку, зазначив Наматуллаєв.

Похорон відбудеться 28 червня о 15:00, додав журналіст.

Крім того, кримський активіст Заїр Смедля повідомив про обшуки у родича загиблих Ахтема Мустафаєва.

"Ахтем Мустафаєв має родинне відношення до сім'ї зарізаних в Давидівці, і начебто знаходиться там, напевно, силовики не хочуть щоб багато людей прийшли на похорон", - написав кримський активіст Заїр Смедля в Facebook.

Зловмисника затримали. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, повідомили у так званому "Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації по Криму".

"За фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого п. "а, в" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб)", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва Ахтема Мустафаєва. Вранці Мустафаєва заарештували. 

 
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28 06 2018 17:05
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