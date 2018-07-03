Журналіст з Азербайджану заявляє про спробу викрасти його у Києві

Гусейнов зауважує, що помічав стеження за собою, і вважає, що його життя у небезпеці

Азербайджанський опозиційний журналіст Фікрат Гусейнов заявляє, що 5 березня його намагались викрасти у Києві з орендованої квартири.

Це він підтвердив у коментарі "Радіо Свобода".

Гусейнов зауважує, що помічав стеження за собою, і вважає, що його життя у небезпеці. Водночас, він зазначив, що до українських правоохоронців не звертався, оскільки переконаний, що ті хочуть його екстрадиції в Азербайджан.

Раніше сьогодні у коментарі "Центру інформації про права людини" Фікрат Гусейнов розповів, що до нього прийшли четверо чоловіків у цивільному, назвались представниками поліції, але не показали ніяких документів, і намагались його затримати нібито через розшук Інтерполом. При цьому, за словами журналіста, дехто з них говорив азербайджанською.

Раніше в ефірі "Радіо Свобода" Фікрат Гусейнов заявив, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявила, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

Про затримання Гусейнова в аеропорту "Бориспіль" стало відомо 14 жовтня 2017-го. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.

Справа Фікрата Гусейнова – не єдиний такий випадок в Україні. Приблизно у той же період часу, коли затримали цього азербайджанського журналіста – восени минулого року – було ще два затримання, так само – через розшук Інтерполу. Йдеться про опозиційну журналістку і блогерку з Казахстану Жанару Ахметову та узбецького журналіста Назрулло Охунджонова. За даними проекту "Без кордонів", як і Гусейнова, їх обох відпустили на поруки депутатів Верховної Ради України, але судових рішень у цих справах досі немає.

Українські правозахисники і журналісти після цих затримань заявили, що авторитарні режими використовують Інтерпол для боротьби з опозиціонерами. Натомість в українському бюро Інтерполу заявили, що відомство залишається нейтральною і аполітичною організацією.