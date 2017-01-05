Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Журналіст зафільмував кадри зруйнованої частини Мосула, – ВІДЕО

Журналіст неодноразово бачив на стінах пропагандистські графіті ІДІЛ російською мовою
Бразильський фотожурналіст Габріель Чейм провів 20 днів в Мосулі, прикомандирований до іракської Золотої дивізії, де за допомогою безпілотника та відеокамери зафільмував кадри пануючих у місті руйнації та хаосу.
Журналіст зафільмував кадри зруйнованої частини Мосула, – ВІДЕО Фото: usatoday.com

Про це повідомляє CNN.

"Чейм супроводжував спецназ під час їх просування вузькими, звивистими вуличками старого міста у пошуках терористів "Ісламської держави". Цей підрозділ йде першим, звільняючи будівлі, де засіли, прикриваючись місцевими жителями, бойовики", – йдеться в повідомленні.


Фото: edition.cnn.com


Фото: edition.cnn.com

Під час рейдів Чейм зазначив, що бойовики цілеспрямовано підірвали частину будинків, щоб непомітно переміщатися в лабіринті зруйнованої міської забудови, "граючи" з бійцями антитерористичних підрозділів в своєрідні "кішки-мишки".


Фото: edition.cnn.com

Також журналіст зазначив, що під час відрядження в районі Аль-Ярмук (західна частина Мосула), неодноразово бачив на стінах будинків пропагандистські графіті бойовиків ІДІЛ, зробленні російською мовою. Мирні жителі пояснили Чейму, що в загонах "Ісламської держави", які воюють в Мосулі, стає дедалі більше російськомовних бойовиків, зокрема й чеченців.

Нагадаємо, командувач іракської армії планує звільнити Мосул від бойовиків "Ісламської держави" в травні, незважаючи на опір з боку терористів в густонаселеному районі Старого міста.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2017 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.