Журналіст зафільмував кадри зруйнованої частини Мосула, – ВІДЕО
Про це повідомляє CNN.
"Чейм супроводжував спецназ під час їх просування вузькими, звивистими вуличками старого міста у пошуках терористів "Ісламської держави". Цей підрозділ йде першим, звільняючи будівлі, де засіли, прикриваючись місцевими жителями, бойовики", – йдеться в повідомленні.
Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com
Під час рейдів Чейм зазначив, що бойовики цілеспрямовано підірвали частину будинків, щоб непомітно переміщатися в лабіринті зруйнованої міської забудови, "граючи" з бійцями антитерористичних підрозділів в своєрідні "кішки-мишки".
Фото: edition.cnn.com
Також журналіст зазначив, що під час відрядження в районі Аль-Ярмук (західна частина Мосула), неодноразово бачив на стінах будинків пропагандистські графіті бойовиків ІДІЛ, зробленні російською мовою. Мирні жителі пояснили Чейму, що в загонах "Ісламської держави", які воюють в Мосулі, стає дедалі більше російськомовних бойовиків, зокрема й чеченців.
Нагадаємо, командувач іракської армії планує звільнити Мосул від бойовиків "Ісламської держави" в травні, незважаючи на опір з боку терористів в густонаселеному районі Старого міста.
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