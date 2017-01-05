Журналіст зафільмував кадри зруйнованої частини Мосула, – ВІДЕО

Бразильський фотожурналіст Габріель Чейм провів 20 днів в Мосулі, прикомандирований до іракської Золотої дивізії, де за допомогою безпілотника та відеокамери зафільмував кадри пануючих у місті руйнації та хаосу.

Про це повідомляє CNN.

"Чейм супроводжував спецназ під час їх просування вузькими, звивистими вуличками старого міста у пошуках терористів "Ісламської держави". Цей підрозділ йде першим, звільняючи будівлі, де засіли, прикриваючись місцевими жителями, бойовики", – йдеться в повідомленні.



Фото: edition.cnn.com



Фото: edition.cnn.com

Під час рейдів Чейм зазначив, що бойовики цілеспрямовано підірвали частину будинків, щоб непомітно переміщатися в лабіринті зруйнованої міської забудови, "граючи" з бійцями антитерористичних підрозділів в своєрідні "кішки-мишки".



Фото: edition.cnn.com

Також журналіст зазначив, що під час відрядження в районі Аль-Ярмук (західна частина Мосула), неодноразово бачив на стінах будинків пропагандистські графіті бойовиків ІДІЛ, зробленні російською мовою. Мирні жителі пояснили Чейму, що в загонах "Ісламської держави", які воюють в Мосулі, стає дедалі більше російськомовних бойовиків, зокрема й чеченців.

Нагадаємо, командувач іракської армії планує звільнити Мосул від бойовиків "Ісламської держави" в травні, незважаючи на опір з боку терористів в густонаселеному районі Старого міста.