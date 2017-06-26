Журналіст збрехав, що я пропонував йому $10 тисяч хабара, - Матіос
"Я був дуже здивованим інфою від Олексія Бобровникова про якісь 10 тисяч хабара", - написав він у Facebook.
Минулого тижня на тлі скандалу з керівником видання "Страна" Ігорем Гужвою Бобровников заявив, що Матіос пропонував йому 10 тисяч доларів "за висвітлення у зручному для ГПУ ключі справи про вбивство адвоката Грабовського".
"По-перше, це точно не моя метода. По-друге, всі, хто знають журналіста Бобровнікова, скажуть, що Льоша одразу цим вибухнув би, а не чекав би рік задля того, щоб вивалити таку інфу на Фб", – зазначив Матіос.
Він додав: "Я знаю, що Льоші зараз важко. Він за кордоном. Без стабільного заробітку. Але я також знаю і те, що він досить розумна людина, яка зазвичай намагається все планувати. Однак він і людина, яка з багатьох причин досить емоційна. Тому я спокійно вирішив не коментити інфу у ЗМІ, а запитати його, у чому справа, звідки ця "качка"-брехня і проти кого вона спрямована: проти мене, чи проти когось іще?".
За словами головного військового прокурора, все виявилося просто: "Йому (журналісту) сумно, йому потрібна якась інформація щодо справи Галущенка. І для того, щоб цю тему проапдейтити, він вирішив запостити брехню (а саме такою вона і є) про 10 тисяч хабарів по якійсь там іншій справі".
"Я його запитав: ти вигадав все це, щоб потрапити в тренд справи Гужви-Лінька (там теж фігурує 10 тисяч)? Міг би запостити про 20-30-100 тищ, але зупинився на трендовій 10-ці. Відповіді не отримав. Листування тривало десь годину... Жодного слова після того він не написав", – заявив Матіос.
"Я не хочу більше витрачати час на пояснення брехні. Мені шкода, що це зробив саме Льоша Бобровніков; І саме тому я йому дозволяю оприлюднити все, підкреслюю, все (п'ятничне) наше листування," – додав він.
Нагадаємо, у топ-трійку найбільш заможних працівників прокуратури за 2016 рік, якщо судити по рухомому майну, включаючи членів сім'ї, входять двоє невідомих широкому загалу декларантів, а також заступник генерального прокурора Анатолій Матіос.
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