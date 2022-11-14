Журналістам CNN та SkyNews скасували акредитацію через репортажі з Херсона

Низці представників ЗМІ, в тому числі журналістам американського телеканалу CNN та британського SkyNews, після репортажів із нещодавно окупованої Херсонщини скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані нечинними.

Про це інформує Генштаб ЗСУ та "Детектор Медіа".

Військове командування звинуватило їх в ігноруванні чинних заборон і застережень, оскільки вони без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.

Після звільнення Херсона там також були знімальні групи Суспільного та Hromadske; а в ефірі каналу “Рада” було включення з місця подій.

За словами командувачки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, робота ЗМІ в Херсоні заборонена у зв’язку з високими ризиками.

"Відповідно до 73 наказу Головкома ЗСУ визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки", – підкреслила вона.