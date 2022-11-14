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Журналістам CNN та SkyNews скасували акредитацію через репортажі з Херсона

Військове командування звинуватило їх в ігноруванні чинних заборон і застережень, оскільки вони без погодження з відповідними командирами здійснювали інформаційну діяльність до завершення стабілізаційних заходів.
Журналістам CNN та SkyNews скасували акредитацію через репортажі з Херсона Фото: з вільного доступу

Низці представників ЗМІ, в тому числі журналістам американського телеканалу CNN та британського SkyNews, після репортажів із нещодавно окупованої Херсонщини скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані нечинними. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ та "Детектор Медіа".

Військове командування звинуватило їх в ігноруванні чинних заборон і застережень, оскільки вони без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.

Після звільнення Херсона там також були знімальні групи Суспільного та Hromadske; а в ефірі каналу “Рада” було включення з місця подій.

За словами командувачки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, робота ЗМІ в Херсоні заборонена у зв’язку з високими ризиками.

"Відповідно до 73 наказу Головкома ЗСУ визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає  дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки", – підкреслила вона.

Нагадаємо, що 9 листопада, міністр оборони росії сєргєй шойгу повідомив, що його країна виводить свої війська з окупованого Херсона11 листопада до міста, яке був окупований ще на початку березня, зайшли українські військові.

 

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14 11 2022 11:35
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