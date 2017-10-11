Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Журналістам "Схем" надіслали лист-погрозу через розслідування щодо Медведчука

Журналісти своєю чергою заявили, що у Медведчука було достатньо часу, щоб дати коментар для ефіру
Журналістам програми "Схеми" адвокати Віктора Медведчука надіслали погрози за годину до виходу в ефір програми з розслідування про його перельоти.
Журналістам "Схем" надіслали лист-погрозу через розслідування щодо Медведчука Віктор Медведчук. Фото: watcher.com.ua

Про це повідомляє сама редакція.

"За інформацією ЗМІ, на телеканалі UA:Перший 9 листопада заплановано вихід програми "Схеми", в якій буде поширено конфіденційну інформацію про Медведчука В.В. без згоди останнього на це. Вважаю за необхідне поставити вас до відома, що таке оприлюднення конфіденційних даних буде прямим та свідомим порушенням закону. Наголошую, що причетні до цього особи понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України", — йдеться у заяві адвоката Ігоря Кириленка.

Журналісти своєю чергою заявили, що у Медведчука було достатньо часу, щоб дати коментар для ефіру.

"Так, звісно такі нічим не обґрунтовані погрози не мають нас зупиняти у виконанні своїх професійних обов’язків. Програма вийде в ефір, як заплановано",— повідомила редакція "Схем".

Раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив про перешкоджання роботи їхньої знімальної групи в аеропорту "Київ". Він сказав, що люди в масках і балаклавах штовхалися, били ліктями, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 07:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.