Журналістам "Схем" надіслали лист-погрозу через розслідування щодо Медведчука

Журналісти своєю чергою заявили, що у Медведчука було достатньо часу, щоб дати коментар для ефіру

Журналістам програми "Схеми" адвокати Віктора Медведчука надіслали погрози за годину до виходу в ефір програми з розслідування про його перельоти.

Про це повідомляє сама редакція.

"За інформацією ЗМІ, на телеканалі UA:Перший 9 листопада заплановано вихід програми "Схеми", в якій буде поширено конфіденційну інформацію про Медведчука В.В. без згоди останнього на це. Вважаю за необхідне поставити вас до відома, що таке оприлюднення конфіденційних даних буде прямим та свідомим порушенням закону. Наголошую, що причетні до цього особи понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України", — йдеться у заяві адвоката Ігоря Кириленка.

Журналісти своєю чергою заявили, що у Медведчука було достатньо часу, щоб дати коментар для ефіру.

"Так, звісно такі нічим не обґрунтовані погрози не мають нас зупиняти у виконанні своїх професійних обов’язків. Програма вийде в ефір, як заплановано",— повідомила редакція "Схем".

Раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив про перешкоджання роботи їхньої знімальної групи в аеропорту "Київ". Він сказав, що люди в масках і балаклавах штовхалися, били ліктями, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук.