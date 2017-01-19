Журналістам заборонили вхід до готелю Трампа під час інавгурації Обмеження ввели на тиждень

Журналістам буде заборонено перебувати в готелі Trump International Hotel у Вашингтоні, яка належить обраному президенту США Дональду Трампу, під час інавгураційних заходів.

Дональд Трамп. Фото: time.com

"Вхід журналістів на цьому тижні заборонений, щоб забезпечити усамітнення й особистий простір нашим гостям", - заявила відповідальна за маркетинг Trump International Hotel Патріція Тенг, інформує СNN. Офіційний представник Трампа Шон Спайсер поки не коментував цю заборону, тому невідомо, чи була ця заборона санкціонована самим Трампом. Зазначимо, понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама залишить свою посаду 20 січня. Цього ж дня відбудеться інавгурація 45-го президента Дональда Трампа, який на виборах в листопаді 2016 року переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Зазначимо, що рейтинг обраного президента США Дональда Трампа сягнув найнижчої позначки після президентських виборів.

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