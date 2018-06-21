Журналістку, яка показала непристойний жест в кулуарах Ради, позбавили акредитації

У Верховній Раді скасували акредитацію представницям ЗМІ Валерії Єгоровій та Юлії Махмуді.

Рішення було прийнято на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики комітету в середу повідомила у Facebook керівник прес-служби парламенту Ірина Кармелюк.

"Маленька перемога на шляху підвищення статусу парламентського кореспондента - дівчат, що зневажають Вищий законодавчий орган та державні символи, позбавлено акредитації у парламенті. За це рішення проголосували члени комітету з питань свободи слова та інформаційної політики", - написала вона.

У коментарі "Українській правді" Кармелюк пояснила, що прес-служба Ради подала відповідну пропозицію позбавити акредитації дівчат, які називаються журналістками, тому що вони "порушували регламент, ображали своїх колег, народних депутатів, та образливо висловлювались щодо українського парламенту". Комітет проголосував одностайно.

На уточнююче запитання чи акредитація Єгорової і Махмуді вже ліквідована, Кармелюк зазначила: "Завтра до Ради вони не зайдуть".

Що сталося?

24 травня фотограф Ян Доброносов оприлюднив фотографію, на якій одна із представниць ЗМІ показувала середній палець на камеру. Як розповів Доброносов, ідея зняти фото виникла спонтанно, коли він побачив двох дівчат, що сиділи на сходах: "Міг вийти цікавий кадр. Коли почав фотографувати, то одна з них показала непристойний жест. Після чого за 10 хвилин виклав фото в Facebook".

Реакція Єгорової на фото

"Не**й фотографувати на крису і підглядати в чужі телефони і документи, з бажанням щось там цікаве побачити і по тихому зафіксувати. Фотографуйте депутатів і те, як вони працюють", - написала Валерія Єгорова під фото, яке оприлюднив Доброносов.

Рішення депутатів

Члени Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики проголосували одноголосно за позбавлення журналісток акредитації. Дівчин звинуватили у порушенні регламенту та образі колег.

Реакція журналісток на рішення

За словами журналісток, їх на це засідання не кликали. Єгорова заявила, що "це цькування їй неприємне". Також вона вважає, що це "прояви сексизму".

Махмуді назвала рішення депутатів абсурдом: "А що коментувати? Тут діагноз владі можна ставити. В країні інших проблем немає? Позбавили за те, що я прокляла депутатів на своїй сторінці в ФБ. Тут швидше до психіатрів питання, ніж до мене".

Це не перший скандал Єгорової

Раніше у мережі розмістили її фото у ложі помічників, під яким з’явилися близько тисячі образливих коментарів. За словами Єгорої, її звільнили зі скандалом з посади помічника депутата: "Мені було 22 роки і я плакала не встаючи з ліжка місяць, можливо, у мене залишилася душевна травма. І в цей раз, коли фотограф в черговий раз навів приціл об’єктива на мої груди, у мене спрацював психологічний самозахист".