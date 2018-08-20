Журналісти оприлюднили ім'я другого підозрюваного у нападі на Гандзюк

Ним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження. Його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на жінку

Суд обиратиме міру запобіжного заходу другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк у закритому режимі.

Суддя вирішив проводити засідання у закритому режимі.

Відповідне клопотання про закритий режим подав захист Горбунова, повідомила кореспондент "УП" Мар'яна П'єцух.

"Попередні свідчення (Горбунова – Ред.) містять відомості, що мають суттєвк значення у становленні об’єктивної істини у цій кримінальній справі, розголошення яких у ЗМІ чи інший спосіб, за межами поняття таємниці слідства, можуть зашкодити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин", - пояснив адвокат підозрюваного.

Також ці свідчення, за словами адвоката, "становлять небезпеку для життя та здоров'я, адже покази стосуються осіб, що вчинили замах на вбивство".

Прокурор клопотання підтримав, "оскільки злочин вчинений групою осіб", з яких, за словами прокурора, декільком уже повідомлено підозру.

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Нагадаємо, що 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.