Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Журналісти опублікували весь архів листування Онищенка з оточенням Порошенка

Фотографії листування передані детективам Антикорупційного бюро
Журналісти проекту "Слідство.Інфо" опублікували повний архів листування народного депутата Олександра Онищенка з представниками оточення президента Петра Порошенка.
Журналісти опублікували весь архів листування Онищенка з оточенням Порошенка Фото: slidstvo.info

Всі фотографії повідомлень опубліковані на сайті "Слідства.Інфо".

"Листування було отримане журналістами Слідства.Інфо в Куршевелі (Франція) у грудні 2016 року під час зустрічі з народним депутатом Олександром Онищенком, який наразі перебуває під слідством НАБУ. Фотографії листування передані детективам Антикорупційного бюро, які раніше порушили кримінальне провадження стосовно можливого підкупу народних депутатів України. Детективи НАБУ долучили ці знімки до матеріалів кримінального провадження", – зазначають журналісти.

Нагадаємо, 10 травня журналісти "Слідства.Інфо" опублікували розслідування, в якому вони кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-переписку з депутатами від БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасенюком. У повідомленнях, знімки яких показали журналісти, Онищенко нібито просять домовитися з іншими нардепами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка. Згодом Онищенко заявив, що не давав доступ журналістам-розслідувачам до своєї смс-переписки з нардепами від БПП. Ті кажуть, що нардеп бреше.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2018 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.