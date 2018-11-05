Журналісти опублікували весь архів листування Онищенка з оточенням Порошенка
Всі фотографії повідомлень опубліковані на сайті "Слідства.Інфо".
"Листування було отримане журналістами Слідства.Інфо в Куршевелі (Франція) у грудні 2016 року під час зустрічі з народним депутатом Олександром Онищенком, який наразі перебуває під слідством НАБУ. Фотографії листування передані детективам Антикорупційного бюро, які раніше порушили кримінальне провадження стосовно можливого підкупу народних депутатів України. Детективи НАБУ долучили ці знімки до матеріалів кримінального провадження", – зазначають журналісти.
Нагадаємо, 10 травня журналісти "Слідства.Інфо" опублікували розслідування, в якому вони кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-переписку з депутатами від БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасенюком. У повідомленнях, знімки яких показали журналісти, Онищенко нібито просять домовитися з іншими нардепами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка. Згодом Онищенко заявив, що не давав доступ журналістам-розслідувачам до своєї смс-переписки з нардепами від БПП. Ті кажуть, що нардеп бреше.
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