Журналісти показали в’язничний "пентхауз" Олександра Єфремова

Екс-регіонал нарікає, що в камері навіть руки нікуди розвести

Екс-голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов показав журналістам свою камеру у Старобільському СІЗО.

Вона розташована на третьому, останньому поверсі ізолятора, який називають "пентхаузом", повідомляє ТСН.

Камера політика – це чотири квадратних метри, на яких умістилися двоповерхове ліжко, рукомийник, туалет, стіл і полиця з книгами, вікна приміщення виходять у місто.

"Вона розрахована на двох, але за нормативами вона не витримає двох. Якщо тут дві людини, то одній треба лежати, а іншій або піти, або стояти", - говорить Єфремов.

Він нарікає, що в камері навіть руки нікуди розвести – вдаришся або в нари, або в стіну.

"Сплю на нижній, підтягуюся на верхній, щоб хоч якось тримати себе у формі", - розповідає політик.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Адвокат Олександр Мельников указав, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, прийняте в рамках підготовчого засідання.