Журналісти відтворили 3D-модель різанини у Бучі (відео)

У 14-хвилинному фільмі наведено свідчення очевидців, які пережили окупацію Бучі.

Іноземні журналісти разом із OSINT-розслідувачами побудували 3D-модель, щоб показати, що сталося у Бучі в перший місяць повномасштабного вторгнення армії росії і "визначити, хто несе за це відповідальність".

Відеорозслідування опублікувало агентство Associated Press у співавторстві з Frontline PBS та SITU Research.

Автори, за їхніми словами, вивчили сотні годин відеозаписів із камер відеоспостереження, перехоплених телефонних розмов окупантів, де ті розповідають "своїм" у росії, як вони вбивають цивільних.

У деокупованому місті після втечі росіян виявили тіла та останки більш ніж 450 осіб – "майже всі з них – із ознаками насильницької смерті". Найбільше скупчення вбитих мирних жителів зафіксовано на вулиці Яблунській.

Раніше повідомлялось, що у День міста Бучі Київської області 13 вересня у столиці представили тизер-трейлер до фільму-драми під однойменною назвою "Буча"