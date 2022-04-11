Журналісти відтворили 3D-модель різанини у Бучі (відео)
Іноземні журналісти разом із OSINT-розслідувачами побудували 3D-модель, щоб показати, що сталося у Бучі в перший місяць повномасштабного вторгнення армії росії і "визначити, хто несе за це відповідальність".
Відеорозслідування опублікувало агентство Associated Press у співавторстві з Frontline PBS та SITU Research.
Автори, за їхніми словами, вивчили сотні годин відеозаписів із камер відеоспостереження, перехоплених телефонних розмов окупантів, де ті розповідають "своїм" у росії, як вони вбивають цивільних.
У деокупованому місті після втечі росіян виявили тіла та останки більш ніж 450 осіб – "майже всі з них – із ознаками насильницької смерті". Найбільше скупчення вбитих мирних жителів зафіксовано на вулиці Яблунській.
Раніше повідомлялось, що у День міста Бучі Київської області 13 вересня у столиці представили тизер-трейлер до фільму-драми під однойменною назвою "Буча"
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