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Журналісти визначили імена 102 українців, утримуваних терористами на Донбасі

Всього бойовики на Донбасі утримують 157 осіб
Представники організації "Медійна ініціатива за права людини" склали список з 102 осіб, яких утримують терористи на Донбасі.
Журналісти визначили імена 102 українців, утримуваних терористами на Донбасі Фото: rss-catalog.net

13 осіб з цього переліку - військові, решта - цивільні особи, розповіла представниця ініціативи Тетяна Катриченко, повідомляє "Громадське радіо".

Щоб зібрати дані, представники організації спілкувалися з людьми, які були звільнені з полону в 2017 році. Також вони розмовляли з правозахисниками і переглядали інформацію з сайтів окупованих територій.

"Ми не можемо говорити, що ці списки на 100% точні. Про частину людей зі списку ми знайшли детальну інформацію: коли вони були затримані, де перебувають зараз і перевірили це в декількох джерелах. Також в списку є просто прізвища і рік народження, без докладної інформації, але, знову ж таки, підтверджені в декількох джерелах, але є й ті, що ми отримали від одного джерела. Зараз ми продовжуємо працювати над отриманням інформації", - розповіла Катриченко.

Нагадаємо, координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш відвідав шістьох українських заручників у тимчасово окупованому Донецьку.

 
 
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15 12 2018 15:08
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