Журналісти визначили імена 102 українців, утримуваних терористами на Донбасі
13 осіб з цього переліку - військові, решта - цивільні особи, розповіла представниця ініціативи Тетяна Катриченко, повідомляє "Громадське радіо".
Щоб зібрати дані, представники організації спілкувалися з людьми, які були звільнені з полону в 2017 році. Також вони розмовляли з правозахисниками і переглядали інформацію з сайтів окупованих територій.
"Ми не можемо говорити, що ці списки на 100% точні. Про частину людей зі списку ми знайшли детальну інформацію: коли вони були затримані, де перебувають зараз і перевірили це в декількох джерелах. Також в списку є просто прізвища і рік народження, без докладної інформації, але, знову ж таки, підтверджені в декількох джерелах, але є й ті, що ми отримали від одного джерела. Зараз ми продовжуємо працювати над отриманням інформації", - розповіла Катриченко.
Нагадаємо, координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш відвідав шістьох українських заручників у тимчасово окупованому Донецьку.
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