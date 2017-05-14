Журналісти зверталися до Порошенка щодо справи Шеремета, однак лишилися без відповіді, – ЗМІ

Порошенко розповів, що до нього ніхто не звертався зі знайденими доказами у справі про вбивство Шеремета, однак журналісти це спростовують

Журналістка програми "Слідство.Інфо" Анна Бабінець спростувала слова президента Петра Порошенка про те, що ніхто із журналістів не звертався до нього щодо сприяння в розслідуванні справи вбивства Павла Шеремета.

Про це Бабінець повідомила у Facebook.

"Президент Порошенко от на прес-конференції розповідає, що до нього ніхто не звертався зі знайденими доказами у справі про вбивство Шеремета. Це неправда і у нас є докази", – зазначила вона.

За словами Бабинець, у процесі роботи над фільмом було вирішено змонтувати відео з головними знахідками і показати його президенту та керівникам силових відомств. Також журналіст продемонструвала скріншот листування однієї з журналісток із головою прес-служби президента Андрієм Жигуліним, з якого випливає, що президент ігнорував звернення журналістів.

"Чому сьогодні пан Порошенко радо запрошує всіх нас поговорити, але ігнорував більше двох місяців?", – додала вона.

Журналіст продемонструвала скріншоти листування із головою прес-служби президента Андрієм Жигуліним, з яких випливає, що президент ігнорував звернення журналістів.

"Чому сьогодні пан Порошенко радо запрошує всіх нас поговорити, але ігнорував більше двох місяців? Всьому свій час, Петре Олексійовичу", – підкреслила вона.

Зазначимо, сьогодні під час прес-конференції президент Петро Порошенко запросив журналістів обговорити хід розслідування справи про вбивство Павла Шеремета. Він зазначив, що ніхто з представників ЗМІ не звертався до нього щодо сприяння у розслідуванні справи Шеремета.

"Перше що я зробив – запросив іноземців. Друге – так само сказав: якщо ви маєте інформацію, – можете звернутись. Ніхто до мене не звертався", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, 10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством.

Порошенко запевнив, що Устименко буде допитаний у понеділок, 15 травня.

Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.