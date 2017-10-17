Журналісти з'ясували хто охороняє нардепів від мітингувальників

Велика частина силовиків – це хлопці, яким на вигляд не більш ніж 25 років

Поки українці публікують фотографії з обуреними підписами: "Подивіться, скільки силовиків охороняють нардепів від народу", самі спецпризначенці встигають публікувати селфі з-під Верховної Ради.

За допомогою пошуку за геолокацією видання "Слово і Діло" знайшло оприлюднені в понеділок, 17 жовтня, фото силовиків у соцмережі Instagram.

Велика частина з них – це хлопці, яким на вигляд не більш ніж 25 років. Знімки вони підписують словами на кшталт "Спецназ" або "Така служба". В коментарях до фотографій друзі хлопців пишуть, щоб трималися й не піддавалися на провокації.



Фото: соцмережі



Фото: соцмережі



Фото: соцмережі



Фото: соцмережі

Як вдалося з'ясувати "Слову і Ділу", зараз під Верховною Радою нардепів охороняють підрозділи столичної поліції та Національної гвардії України. Крім того, в захисті парламенту від мітингувальників, серед яких чимало проплаченої масовки, є, наприклад, Перша президентська бригада НГУ ім. Гетьмана Петра Дорошенка, яка займається оперативним реагуванням. Вона була сформована в 2014 році й дислокується у Вишгороді Київської області.

Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.