CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖирафів внесли в перелік тварин під загрозою вимирання після того, як їхня популяція почала стрімко скорочуватися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жирафів додали до списку тварин під загрозою вимирання
На вимирання вплинуло і браконьєрство
Фото: punct.com.ua
"За останній 31 рік популяція високих тварин скоротилася на 40% - це пов'язано з людською діяльністю, яка поширилася на звичне середовище перебування жирафів", - повідомляє Metro.
З дев'яти відомих різновидів цих ссавців під загрозою опинилися два, водночас як деякі інші демонструють навіть зростання.
Крім того, на вимирання вплинуло і браконьєрство. Адже в доповіді в 2010 році з проекту "Giraffe" від Ротшильда сказано, що "свіжо відрубані голови і кістки жирафа" можуть приносити до $140 (£110) кожен.
Додамо, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), з 1970 року через діяльність людини планета втратила більш ніж 60% ссавців, птахів, риби, рептилій і земноводних.
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31 12 2018 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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