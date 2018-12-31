Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жирафів додали до списку тварин під загрозою вимирання

На вимирання вплинуло і браконьєрство
Жирафів внесли в перелік тварин під загрозою вимирання після того, як їхня популяція почала стрімко скорочуватися.
Жирафів додали до списку тварин під загрозою вимирання Фото: punct.com.ua

"За останній 31 рік популяція високих тварин скоротилася на 40% - це пов'язано з людською діяльністю, яка поширилася на звичне середовище перебування жирафів", - повідомляє Metro.

З дев'яти відомих різновидів цих ссавців під загрозою опинилися два, водночас як деякі інші демонструють навіть зростання.

Крім того, на вимирання вплинуло і браконьєрство. Адже в доповіді в 2010 році з проекту "Giraffe" від Ротшильда сказано, що "свіжо відрубані голови і кістки жирафа" можуть приносити до $140 (£110) кожен. 

Додамо, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), з 1970 року через діяльність людини планета втратила більш ніж 60% ссавців, птахів, риби, рептилій і земноводних.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2018 14:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.