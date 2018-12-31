Жирафів додали до списку тварин під загрозою вимирання

Жирафів внесли в перелік тварин під загрозою вимирання після того, як їхня популяція почала стрімко скорочуватися.

"За останній 31 рік популяція високих тварин скоротилася на 40% - це пов'язано з людською діяльністю, яка поширилася на звичне середовище перебування жирафів", - повідомляє Metro.

З дев'яти відомих різновидів цих ссавців під загрозою опинилися два, водночас як деякі інші демонструють навіть зростання.

Крім того, на вимирання вплинуло і браконьєрство. Адже в доповіді в 2010 році з проекту "Giraffe" від Ротшильда сказано, що "свіжо відрубані голови і кістки жирафа" можуть приносити до $140 (£110) кожен.

Додамо, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), з 1970 року через діяльність людини планета втратила більш ніж 60% ссавців, птахів, риби, рептилій і земноводних.