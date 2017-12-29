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Жириновський став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти РФ

Лідер ЛДПР брав участь у президентських виборах п'ять разів
Центральна виборча комісія Російської Федерації офіційно зареєструвала Володимира Жириновського кандидатом у президенти Росії.
Жириновський став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти РФ Володимир Жириновський. Фото: lenta-ua.net

Про це повідомляє РИА Новости.

"Зареєструвати кандидата на посаду президента РФ Володимира Вольфовича Жириновського, 1946 року народження, висунутого політичною партією "Ліберально-демократична партія Росії", - йдеться у постанові ЦВК.

Жириновський брав участь у президентських виборах п'ять разів: у 1991 році (набрав 7,81%), у 1996-му (5,78%), у 2000-му (2,7%), у 2008-му (9,35%) і в 2012-му (6,22%).

Нагадаємо, 26 грудня ЦВК РФ дозволив Собчак почати виборчу кампанію. Того ж дня Путіна висунули в президенти за його відсутності.

25 грудня ЦВК Росії прийняла рішення не допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації як кандидата на президентських виборах 2018 року.

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29 12 2017 22:31
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