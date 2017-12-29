ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія Російської Федерації офіційно зареєструвала Володимира Жириновського кандидатом у президенти Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жириновський став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти РФ
Лідер ЛДПР брав участь у президентських виборах п'ять разів
Володимир Жириновський. Фото: lenta-ua.net
Про це повідомляє РИА Новости.
"Зареєструвати кандидата на посаду президента РФ Володимира Вольфовича Жириновського, 1946 року народження, висунутого політичною партією "Ліберально-демократична партія Росії", - йдеться у постанові ЦВК.
Жириновський брав участь у президентських виборах п'ять разів: у 1991 році (набрав 7,81%), у 1996-му (5,78%), у 2000-му (2,7%), у 2008-му (9,35%) і в 2012-му (6,22%).
Нагадаємо, 26 грудня ЦВК РФ дозволив Собчак почати виборчу кампанію. Того ж дня Путіна висунули в президенти за його відсутності.
25 грудня ЦВК Росії прийняла рішення не допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації як кандидата на президентських виборах 2018 року.
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29 12 2017 22:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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