Житель Балаклії виграв суд у Міноборони щодо компенсації збитків від вибухів на складах

Мешканець райцентру Балаклія Харківської області Андрій Усатенко виграв суд і домігся виплати компенсації за пошкоджене майно і моральні збитки через вибухи на складах з боєприпасами у березні 2017 р.

У позивача згоріли автомобіль і гараж, а також була пошкоджена квартира. За його підрахунками, сума матеріальних збитків склала 318 тисяч гривень, також він вимагав від Міноборони та військової частини відшкодувати 300 тисяч за моральні збитки. Ще 100 тисяч гривень чоловік хотів витребувати зі Служби безпеки.

Відповідачі на початку розгляду справи провину заперечували. 7 лютого суд ухвалив рішення. Згідно з ним, вимоги Усатенка частково задовольнили. Тож Міноборони має виплатити йому 252 тисячі гривень. Компенсація за моральній збитки склала 10 тисяч, передає MediaPort.

"Звичайно, радий, що закінчився перший етап, і нашу правоту визнали, хоч і частково. Трохи перепочинемо і підемо далі", - сказав він.

Адвокат Усатенка додав, що дуже важливо, аби держава прийняла певний порядок відшкодування збитків, адже "цього ніхто не збирався компенсувати".

Позицію Міністерства оборони в суді представляв Микола Москов. За його словами, відомство буде подавати апеляційну скаргу.

"Адже це рішення незаконне. Суд залучив до процесу в якості відповідача військову частину, але чомусь кошти стягнув з Міноборони України. Я ще раз підкреслюю: Міноборони - це окрема юридична особа. Боєприпаси, які, можливо, стали причиною нанесення шкоди позивачеві, зберігалися саме у військовій частині, тому відповідачем повинна бути військова частина", - заявив Москов.

Своєю чергою ж Усатенко планує ще оскаржити суму моральної компенсації.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.