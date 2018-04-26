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Житель Тернополя з балкона обстріляв галасливу компанію

20-річного хлопця госпіталізували з пораненням грудної клітини
В одному зі спальних масивів Тернополя чоловік обстріляв із пневматичної зброї компанію молодих людей, які голосно розмовляли у дворі будинку.
Житель Тернополя з балкона обстріляв галасливу компанію Фото: gettyimages.com

За попередньою інформацією, група молодих людей - двоє дівчат і хлопець, о 02:30 сиділи у дворі на масиві Дружба. Компанія голосно розмовляла і заважала місцевим жителям. Їм зробив зауваження мешканець будинку, але відпочивальники не відреагували і почали провокувати словесний конфлікт. У результаті чоловік з балкона другого поверху вистрілив у напрямку компанії і влучив у груди одному з хлопців. Його госпіталізували, повідомляє сайт місцевої поліції.

Зараз життю постраждалого нічого не загрожує. Його стан стабільний. Стрільця затримали відповідно до статті 208 КПК. Він у скоєному зізнався. У чоловіка вилучили пневматичну рушницю.

Слідчі встановлюють, чия це зброя і чи є на неї дозвіл. Під час перевірки стало відомо, що затриманого вже притягували до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що в центрі Харкова, на вулиці Чайковського, 7/9 сталася стрілянина, внаслідок якої дві людини дістали поранення.

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26 04 2018 19:17
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