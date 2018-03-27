Жителі Кемерова вийшли на мітинг з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих

Мер Кемерова відправив ініціативну групу мешканців у міські морги, щоб вони переконалися, скільки тіл загиблих було доставлено після пожежі

У вівторок, 27 березня, жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі, що сталася в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня".

У мітингу беруть участь близько 300 осіб. Вони вимагають від влади розповісти правду про пожежу, бо не вірять, що офіційні дані про загиблих є правдою. Деякі висловилися, що на гасінні пожежі працювала мала кількість рятувальників, повідомляє "Інтерфакс-Росія".

До мітингувальників вийшов віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, але йому почали скандувати "Правду!" та "У відставку".

Пізніше мер Кемерова Ілля Середюк відправив ініціативну групу мешканців у міські морги, щоб вони переконалися, скільки тіл загиблих було доставлено після пожежі.

До того ж президент РФ Володимир Путін під час наради в Кемерові серед причин події назвав недбалість і нехлюйство.

"Що у нас відбувається, адже це не бойові дії, не викид метану на шахті несподіваний. Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію і втрачаємо стільки людей і через що? Через злочинну недбалість, через нехлюйство", - сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані. Кількість загиблих внаслідок пожежі досягла 64 людей.