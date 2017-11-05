Жителі Криму за рік оформили 57 тис українських біометричних паспортів

До цього числа входять біженці з Криму, які були змушені покинути окупований півострів, але левова частка - це особи, які проживають у Криму

Громадяни України, які проживають в анексованому Криму і Севастополі, за період 2015-2016 років оформили понад 57 тисяч закордонних паспортів на материковій Україні.

"Отже, Євросоюз залагодив останні формальності, пов'язані з наданням Україні безвізового режиму. Вітаю всіх громадян України. Європа стала для нас трішки ближчою. У цьому контексті хочу навести статистику, яка стане свого роду точкою відліку. Не є секретом, що жителі окупованого Криму, в тому числі ті, хто радісного закликав Путіна, вже давно занадилися робити українські біометричні закордонні паспорти. Ну, не хочуть вони милуватися красотами російського Уралу і "Золотого кільця", хоч убий", - написав народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Тимчук зазначив, що за даними Державної міграційної служби, які були офіційно надані йому, в 2015-2016 рр. особам, зареєстрованим у Криму і Севастополі, було видано:

- 26 140 біометричних закордонних паспортів

- 18 622 небіометричні закордонні паспорти

- 5 304 біометричні документи для виїзду за кордон дітей до 16 років

- 7 075 небіометричних документів для виїзду за кордон дітей до 16 років

"Тобто понад 57 тис. осіб, офіційно зареєстрованих у Криму, отримали закордонні паспорти України. До цього числа входять біженці з Криму, які були змушені покинути окупований півострів. Але левова частка - це особи, які проживають у Криму. Зокрема, майже 12 тис. закордонних паспортів жителям Криму і Севастополя видали органи ДМС Херсонської області. На другому місці Київ - 9,4 тис. Багато документів також видано в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях (люди сідають на поїзд у Новоолексіївці і їдуть у той регіон, де зуміли домовитися). Цікаво буде порівняти статистику за підсумками 2017 р. У Криму і Севастополі вже маса оголошень "Оформимо український закордонний паспорт. Без виїзду на материк", - резюмував Тимчук.

Зазначимо, право безвізового режиму з країнами шенгенської зони матимуть всі громадяни України, в тому числі і ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, кожного дня більше 10 тисяч громадян України отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон.