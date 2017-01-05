Жителі Лисичанська розібрали намет "Опоблоку" та розігнали агітаторів
Про це повідомив радник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Шведов, пише "Укрінформ".
"Намет Опоблоку біля АТБ на заводі гумово-технічних виробів. Знову розпалюють міжнаціональний конфлікт. За мир, але "русский", за єдину Україну, але в складі Росії тощо. На питання: "Вам що забороняють говорити російською мовою чи святкувати 9 травня і т. д." відповідь: "Не забороняють". Але на запитання, навіщо тоді під цим підписи збираєте, відповісти не можуть. Пояснили, допомогли намет розібрати", – розповів Шведов.
За його словами, наметові агітатори заявили, що звернуться до поліції. Особливих побоювань це у нього не викликало – навпаки, вони самі мають нести відповідальність за пропаганду сепаратизму.
За даними радника голови адміністрації, це перший випадок, коли громадські діячі втручаються в діяльність сепаратистських агітаторів.
Нагадаємо, в Лисичанську на Луганщині попередили серію терористичних актів, які готувала група прибічників проросійського сепаратизму "за завданням агента спецслужб РФ".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків