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Жителі Лисичанська розібрали намет "Опоблоку" та розігнали агітаторів

Наметові агітатори заявили, що звернуться до поліції
Активісти ліквідували агітаційний намет, встановлений "Опозиційним блоком" у Лисичанську.
Жителі Лисичанська розібрали намет "Опоблоку" та розігнали агітаторів Фото: ukrinform.com

Про це повідомив радник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Шведов, пише "Укрінформ".

"Намет Опоблоку біля АТБ на заводі гумово-технічних виробів. Знову розпалюють міжнаціональний конфлікт. За мир, але "русский", за єдину Україну, але в складі Росії тощо. На питання: "Вам що забороняють говорити російською мовою чи святкувати 9 травня і т. д." відповідь: "Не забороняють". Але на запитання, навіщо тоді під цим підписи збираєте, відповісти не можуть. Пояснили, допомогли намет розібрати", – розповів Шведов.

За його словами, наметові агітатори заявили, що звернуться до поліції. Особливих побоювань це у нього не викликало – навпаки, вони самі мають нести відповідальність за пропаганду сепаратизму.

За даними радника голови адміністрації, це перший випадок, коли громадські діячі втручаються в діяльність сепаратистських агітаторів.

Нагадаємо, в Лисичанську на Луганщині попередили серію терористичних актів, які готувала група прибічників проросійського сепаратизму "за завданням агента спецслужб РФ".

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01 05 2017 19:45
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