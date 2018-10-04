У Маріуполі повідомляють про канонаду і сильні вибухи

Лівобережний район та мікрорайон "Східний" Маріуполя здригаються від потужних вибухів.

"Чутно голосну канонаду. Стривожені маріупольці у соцмережах пишуть, що це нагадує їм 2014 рік", - повідомляє маріупольський сайт 0629.

"Щось можливо бахає зі сходу". "Лівий. Голосно", - повідомляють жителі міста.

Видання вказує, що найближчим часом очікується коментар прес-офіцера сектора "Донецьк".

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що з початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції військових на Донбасі. Один боєць АТО отримав поранення.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року бойовики обстріляли з "Градів" житловий квартал Маріуполя, в результаті чого загинули 30 осіб, ще 119 були поранені.

