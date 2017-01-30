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Жителі окупованого Донбасу отримають пенсії після звільнення територій від бойовиків

Зараз зупинені всі види фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою
Пенсії громадянам України, які залишилися на непідконтрольній Україні території, будуть виплачені після їх звільнення.
Жителі окупованого Донбасу отримають пенсії після звільнення територій від бойовиків Фото: svetlovodsk.com

Громадянам України, які залишилися на непідконтрольній Україні території, нараховуються всі соціальні виплати, зокрема пенсії, але їх виплачуватимуть лише після звільнення.

"Пенсійні виплати будуть відновлені в повному обсязі з моменту припинення їх виплати. Кошти на виплату пенсій зазначеній категорії пенсіонерів передбачені в бюджеті Пенсійного фонду України", – зазначив заступник міністра соціальної політики України Віталій Мущинін, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За його словами, зараз зупинені всі види фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували виплати пенсій померлих громадян тимчасово окупованих територій Луганської області.

СБУ отримала незаперечні докази смерті майже 500 пенсіонерів на території Луганської області, тимчасово підконтрольної проросійським угрупованням. СБУ передала інформацію в Головне управління Пенсійного фонду України в області. Виплати на ці рахунки припинено, вже нараховані гроші повернули в державний бюджет.

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30 01 2017 19:57
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