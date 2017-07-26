Жителі російського Таймиру вимагають автономії

У середині 2000-х Таймир і Евенкія були приєднані до Красноярського краю

У Росії ініціативна група жителів півострова Таймир втретє подала документи до виборчої комісії країни, вимагаючи провести референдум про повернення території статусу автономного округу.

За словами члена ініціативної групи Стелла Коха, одночасно представники округу Евенкія направили до Конституційного суду РФ заяву з проханням дати оцінку Федеральному конституційному закону про об'єднання регіонів, на основі якого Евенкія і Таймир приєднали до Красноярського краю, інформує "Радіо Свобода".

Попередні звернення ініціативної групи на Таймирі не дали результатів.

У середині 2000-х Таймир і Евенкія були приєднані до Красноярського краю як муніципальні райони і втратили статус автономних округів, що істотно ускладнило життя мешканців.

Держустанов у цих районах практично не залишилося, за довідкою або документом, включаючи паспорт, жителям Таймиру доводиться їхати за сотні кілометрів до Норильська. У схожій ситуації опинилася жителі Евенкії. Жителі районів почали вимагати повернення їм статусу автономного округу вже через два роки після приєднання до краю, але безуспішно.