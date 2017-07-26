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Жителі російського Таймиру вимагають автономії

У середині 2000-х Таймир і Евенкія були приєднані до Красноярського краю
У Росії ініціативна група жителів півострова Таймир втретє подала документи до виборчої комісії країни, вимагаючи провести референдум про повернення території статусу автономного округу.
Жителі російського Таймиру вимагають автономії Фото: anastgal.livejournal.com

За словами члена ініціативної групи Стелла Коха, одночасно представники округу Евенкія направили до Конституційного суду РФ заяву з проханням дати оцінку Федеральному конституційному закону про об'єднання регіонів, на основі якого Евенкія і Таймир приєднали до Красноярського краю, інформує "Радіо Свобода".

Попередні звернення ініціативної групи на Таймирі не дали результатів.

У середині 2000-х Таймир і Евенкія були приєднані до Красноярського краю як муніципальні райони і втратили статус автономних округів, що істотно ускладнило життя мешканців.

Держустанов у цих районах практично не залишилося, за довідкою або документом, включаючи паспорт, жителям Таймиру доводиться їхати за сотні кілометрів до Норильська. У схожій ситуації опинилася жителі Евенкії. Жителі районів почали вимагати повернення їм статусу автономного округу вже через два роки після приєднання до краю, але безуспішно.

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26 07 2017 21:54
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