Жителі російського Таймиру вимагають автономії
За словами члена ініціативної групи Стелла Коха, одночасно представники округу Евенкія направили до Конституційного суду РФ заяву з проханням дати оцінку Федеральному конституційному закону про об'єднання регіонів, на основі якого Евенкія і Таймир приєднали до Красноярського краю, інформує "Радіо Свобода".
Попередні звернення ініціативної групи на Таймирі не дали результатів.
У середині 2000-х Таймир і Евенкія були приєднані до Красноярського краю як муніципальні райони і втратили статус автономних округів, що істотно ускладнило життя мешканців.
Держустанов у цих районах практично не залишилося, за довідкою або документом, включаючи паспорт, жителям Таймиру доводиться їхати за сотні кілометрів до Норильська. У схожій ситуації опинилася жителі Евенкії. Жителі районів почали вимагати повернення їм статусу автономного округу вже через два роки після приєднання до краю, але безуспішно.
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