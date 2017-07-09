Жителі Сеулу вийшли на мітинг через розгортання американської протиракетної системи
Сотні демонстрантів вийшли в місті Сончжу, щоб спробувати заблокувати встановлення чотирьох додаткових пускових установок. Про це повідомляє Al Jazeera.
За інформацією The Guardian, десятки протестуючих отримали травми під час зіткнень з поліцією.
Повідомляється, що керівництво Південної Кореї прийняло рішення про розгортання протиракетної оборони США для протидії нападам Північної Кореї.
Нагадаємо, 4 вересня президент Південної Кореї Мун Чже Ін і президент США Дональд Трамп домовилися зняти обмеження на вагу бойової частини південнокорейських ракетних систем, щоб зміцнити оборонні можливості Сеула в умовах провокацій з боку КНДР.
Згодом адміністрація президента США опублікувала заяву, в якій говориться, що Дональд Трамп схвалив "багатомільярдні" поставки зброї Південній Кореї.
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