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Жителі Сеулу вийшли на мітинг через розгортання американської протиракетної системи

Десятки протестуючих отримали травми під час зіткнень з поліцією
Сеул (Південна Корея) повністю розгорнув американську протиракетну систему Thaad, чим розізлив не лише сусідній Китай, але й деяких своїх громадян.
Жителі Сеулу вийшли на мітинг через розгортання американської протиракетної системи Фото: YONHAP/AAP

Сотні демонстрантів вийшли в місті Сончжу, щоб спробувати заблокувати встановлення чотирьох додаткових пускових установок. Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією The Guardian, десятки протестуючих отримали травми під час зіткнень з поліцією.

Повідомляється, що керівництво Південної Кореї прийняло рішення про розгортання протиракетної оборони США для протидії нападам Північної Кореї.

Нагадаємо, 4 вересня президент Південної Кореї Мун Чже Ін і президент США Дональд Трамп домовилися зняти обмеження на вагу бойової частини південнокорейських ракетних систем, щоб зміцнити оборонні можливості Сеула в умовах провокацій з боку КНДР.

Згодом адміністрація президента США опублікувала заяву, в якій говориться, що Дональд Трамп схвалив "багатомільярдні" поставки зброї Південній Кореї.

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07 09 2017 18:20
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