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Жителі скандинавських країн зафіксували падіння метеориту, - ВІДЕО

У NASA повідомляють, що з космічної станції астронавти спостерігали велику кількість метеоритів
В ніч проти 17 листопада у небі Фінляндії, Росії та Норвегії можна було спостерігати метеорит.
Жителі скандинавських країн зафіксували падіння метеориту, - ВІДЕО Фото: Reuters

Про це повідомили російські, фінські та норвезькі видання, зокрема "Настоящее время", Yle.fi та Nrk.no.

Жителі Мурманської області і країн Скандинавії розповіли в соцмережах про падіння метеорита.

Невідомий об'єкт, що світився, бачили у Мончегорську, Снєжногорську і мурманському аеропорту.

Болід зняли на відео також у Лапландії. Він пролетів прямо над будинком автора відео в той момент, коли він вів онлайн-трансляцію полярного сяйва.

За словами автора, після прольоту боліда послідував потужний звуковий удар, від якого здригнулися стіни будинку.

У NASA повідомляють, що з космічної станції астронавти спостерігали велику кількість метеоритів.

 

 

 

Нагадаємо, великий метеорит впав у Канаді 5 вересня о 22:11. Це зафіксували камери відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна.

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17 11 2017 14:44
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