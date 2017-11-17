Жителі скандинавських країн зафіксували падіння метеориту, - ВІДЕО
Про це повідомили російські, фінські та норвезькі видання, зокрема "Настоящее время", Yle.fi та Nrk.no.
Жителі Мурманської області і країн Скандинавії розповіли в соцмережах про падіння метеорита.
Невідомий об'єкт, що світився, бачили у Мончегорську, Снєжногорську і мурманському аеропорту.
Болід зняли на відео також у Лапландії. Він пролетів прямо над будинком автора відео в той момент, коли він вів онлайн-трансляцію полярного сяйва.
За словами автора, після прольоту боліда послідував потужний звуковий удар, від якого здригнулися стіни будинку.
У NASA повідомляють, що з космічної станції астронавти спостерігали велику кількість метеоритів.
We see many meteors from the @Space_Station but I was never able to get one on camera... this time I got lucky and filmed a #fireball, a very bright and fast meteoroid falling to #Earth at about 40km/s! Can you spot it? #VITAmission https://t.co/gbMuhPqbL8 pic.twitter.com/YyZtUc22Oj— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 16 листопада 2017 р.
Нагадаємо, великий метеорит впав у Канаді 5 вересня о 22:11. Це зафіксували камери відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна.
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