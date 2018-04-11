Жителі Тернополя блокували три центральні вулиці у зв'язку із здорожчанням проїзду в транспорті

З 1 листопада проїзд у тролейбусі коштує 8 гривень, у маршрутці - 9 гривень

Жителі Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три дороги.

"Після акції протесту на Театральній площі, участь в якій взяли орієнтовно тисяча осіб, люди вирушили на пішохідні переходи", - повідомляє "УНІАН".



Фото: unian.net



Фото: unian.net

З 14 години люди безперервно рухаються по пішохідних переходах на вул. Замковій, Пирогова, а також центральній вулиці Руській. У зв'язку з цим паралізовано рух громадського транспорту. На вулицях міста в центрі - довгі затори, зазначено в публікації.

"Співробітники патрульної поліції скеровують водіїв в об'їзд перекритих ділянок, однак об'їхати центральну частину після перекриття головних транспортних артерій досить складно", - інформує видання.

За даними організаторів акції протесту, мітинг продовжиться в понеділок під стінами міської ради. Мерія на протести офіційно наразі не відреагувала.

Нагадаємо, через здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ цього року в українських містах відбувається підвищення ціни на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї.