Жителі Тернополя блокували три центральні вулиці у зв'язку із здорожчанням проїзду в транспорті
"Після акції протесту на Театральній площі, участь в якій взяли орієнтовно тисяча осіб, люди вирушили на пішохідні переходи", - повідомляє "УНІАН".
Фото: unian.net
Фото: unian.net
З 14 години люди безперервно рухаються по пішохідних переходах на вул. Замковій, Пирогова, а також центральній вулиці Руській. У зв'язку з цим паралізовано рух громадського транспорту. На вулицях міста в центрі - довгі затори, зазначено в публікації.
"Співробітники патрульної поліції скеровують водіїв в об'їзд перекритих ділянок, однак об'їхати центральну частину після перекриття головних транспортних артерій досить складно", - інформує видання.
За даними організаторів акції протесту, мітинг продовжиться в понеділок під стінами міської ради. Мерія на протести офіційно наразі не відреагувала.
Нагадаємо, через здорожчання електроенергії за формулою Роттердам+ цього року в українських містах відбувається підвищення ціни на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї.
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