Жителі Токіо за рік знайшли на вулицях міста понад 30 мільйонів доларів
В середньому в поліцію Токіо щодня повертають близько 10 млн. втрачених ієн, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
З року в рік жителі міста приносять до поліції все більше знайдених грошей. Рекорд 1990 року, коли японці повернули поліції 3,5 млрд. ієн, був побитий у 2016 році – 3,67 млрд. ієн, тобто близько $ 32,5 млн.
2,7 млрд. ієн з грошей, які чесні японці передали поліції, були повернуті власникам – це також рекорд з 1999 року.
До поліції в Токіо потрапляють як гроші, так й інші загублені речі, а також домашні тварини.
За законом, якщо власник втраченої власності не знайдеться через три місяці, знахідку віддають тому, хто її знайшов. Якщо ж і він не звернеться за знахідкою, то вона стає власністю влади.
Нагадаємо, екс-міністр оборони Японії Юріко Коїке стала першою жінкою-губернатором Токіо.
У Токіо з'явиться найвища будівля на планеті. Висота хмарочоса Небесна миля становитиме 1700 метрів, що в два рази більше, ніж у Бурдж-Халіфа в Дубаї, яка поки є найвищою спорудою.
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