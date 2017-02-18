Жителі Токіо за рік знайшли на вулицях міста понад 30 мільйонів доларів

За інформацією поліції Токіо, у 2016 році жителі міста підібрали на вулицях і передали до органів охорони правопорядку готівку на загальну суму 3,67 мільярдів ієн (32,5 мільйони доларів).

В середньому в поліцію Токіо щодня повертають близько 10 млн. втрачених ієн, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

З року в рік жителі міста приносять до поліції все більше знайдених грошей. Рекорд 1990 року, коли японці повернули поліції 3,5 млрд. ієн, був побитий у 2016 році – 3,67 млрд. ієн, тобто близько $ 32,5 млн.

2,7 млрд. ієн з грошей, які чесні японці передали поліції, були повернуті власникам – це також рекорд з 1999 року.

До поліції в Токіо потрапляють як гроші, так й інші загублені речі, а також домашні тварини.

За законом, якщо власник втраченої власності не знайдеться через три місяці, знахідку віддають тому, хто її знайшов. Якщо ж і він не звернеться за знахідкою, то вона стає власністю влади.

Нагадаємо, екс-міністр оборони Японії Юріко Коїке стала першою жінкою-губернатором Токіо.

У Токіо з'явиться найвища будівля на планеті. Висота хмарочоса Небесна миля становитиме 1700 метрів, що в два рази більше, ніж у Бурдж-Халіфа в Дубаї, яка поки є найвищою спорудою.



