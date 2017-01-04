Кримчан відправлять служити в армію Росії за межами півострова, - ЗМІ

Призов на службу в армію в РФ починається вже 1 квітня

Міністерство оборони Росії відправить молодих людей з окупованого Криму на службу в армію в різні регіони РФ.

Це станеться вперше з часу початку окупації Криму в 2014 році, раніше кримчан залишали на службі в межах півострова.

"В основному призовники Криму будуть служити в Краснодарському краї, Московській області, Іванівській області. Проходити військову службу в інших регіонах поки буде невелика частка призовників", - пояснив начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ генерал-майор Андрій Колесов, інформує ZN.ua.

За його інформацією, на території окупованого Криму у весняну кампанію військові комісаріати зобов'яжуть служить в армії РФ 2,4 тисячі осіб, тоді як за весь 2016 рік на військову службу на півострові були спрямовані 3680 кримчан.

Призов на службу в армію в РФ починається вже 1 квітня.

Відповідно до прийнятої резолюції ООН про права людини в окупованому Криму, російським окупантам заборонено призивати до збройних сил жителів українського півострова, заявив раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Хочу окремо підкреслити, що резолюція наполягає на забороні призову в збройні сили країни-окупанта на окупованій території. Там міститься заклик до країни-окупанта відповідно до міжнародного права", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, що командування російської армії в Криму примушує колишніх українських військовослужбовців до звільнення з військової служби.