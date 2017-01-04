Кримчан відправлять служити в армію Росії за межами півострова, - ЗМІ
Це станеться вперше з часу початку окупації Криму в 2014 році, раніше кримчан залишали на службі в межах півострова.
"В основному призовники Криму будуть служити в Краснодарському краї, Московській області, Іванівській області. Проходити військову службу в інших регіонах поки буде невелика частка призовників", - пояснив начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ генерал-майор Андрій Колесов, інформує ZN.ua.
За його інформацією, на території окупованого Криму у весняну кампанію військові комісаріати зобов'яжуть служить в армії РФ 2,4 тисячі осіб, тоді як за весь 2016 рік на військову службу на півострові були спрямовані 3680 кримчан.
Призов на службу в армію в РФ починається вже 1 квітня.
Відповідно до прийнятої резолюції ООН про права людини в окупованому Криму, російським окупантам заборонено призивати до збройних сил жителів українського півострова, заявив раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Хочу окремо підкреслити, що резолюція наполягає на забороні призову в збройні сили країни-окупанта на окупованій території. Там міститься заклик до країни-окупанта відповідно до міжнародного права", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, що командування російської армії в Криму примушує колишніх українських військовослужбовців до звільнення з військової служби.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану