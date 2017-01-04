Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кримчан відправлять служити в армію Росії за межами півострова, - ЗМІ

Призов на службу в армію в РФ починається вже 1 квітня
Міністерство оборони Росії відправить молодих людей з окупованого Криму на службу в армію в різні регіони РФ.
Кримчан відправлять служити в армію Росії за межами півострова, - ЗМІ Фото: EPA / UPG

Це станеться вперше з часу початку окупації Криму в 2014 році, раніше кримчан залишали на службі в межах півострова.

"В основному призовники Криму будуть служити в Краснодарському краї, Московській області, Іванівській області. Проходити військову службу в інших регіонах поки буде невелика частка призовників", - пояснив начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ генерал-майор Андрій Колесов, інформує ZN.ua.

За його інформацією, на території окупованого Криму у весняну кампанію військові комісаріати зобов'яжуть служить в армії РФ 2,4 тисячі осіб, тоді як за весь 2016 рік на військову службу на півострові були спрямовані 3680 кримчан.

Призов на службу в армію в РФ починається вже 1 квітня.

Відповідно до прийнятої резолюції ООН про права людини в окупованому Криму, російським окупантам заборонено призивати до збройних сил жителів українського півострова, заявив раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Хочу окремо підкреслити, що резолюція наполягає на забороні призову в збройні сили країни-окупанта на окупованій території. Там міститься заклик до країни-окупанта відповідно до міжнародного права", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, що командування російської армії в Криму примушує колишніх українських військовослужбовців до звільнення з військової служби.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2017 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.