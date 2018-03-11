Жителів окупованої Макіївки закликали кип'ятити воду перед вживанням Відповідне повідомлення опублікувала окупаційна адміністрація міста 3 листопада

Жителів окупованої Макіївки, що на Донеччині, закликали кип'ятити воду перед вживанням.

Фото: tsn.ua

Кип'ятити воду треба "у цілях профілактики інфекційних захворювань та забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя", інформує "Громадське". Також вказують час — 5-7 хвилин. Востаннє жителів просили кип'ятити воду під час отруєння питною водою у вересні. Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області до лікарні потрапили 87 людей. Усі вони отруїлися водою. Через масове отруєння українська сторона звернулася за допомогою до Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію