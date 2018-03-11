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Жителів окупованої Макіївки закликали кип'ятити воду перед вживанням

Відповідне повідомлення опублікувала окупаційна адміністрація міста 3 листопада
Жителів окупованої Макіївки, що на Донеччині, закликали кип'ятити воду перед вживанням.
Жителів окупованої Макіївки закликали кип Фото: tsn.ua

Кип'ятити воду треба "у цілях профілактики інфекційних захворювань та забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя", інформує "Громадське".

Також вказують час — 5-7 хвилин.

Востаннє жителів просили кип'ятити воду під час отруєння питною водою у вересні.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області до лікарні потрапили 87 людей. Усі вони отруїлися водою.

Через масове отруєння українська сторона звернулася за допомогою до Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 

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03 11 2018 15:46
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