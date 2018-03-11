CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖителів окупованої Макіївки, що на Донеччині, закликали кип'ятити воду перед вживанням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителів окупованої Макіївки закликали кип'ятити воду перед вживанням
Відповідне повідомлення опублікувала окупаційна адміністрація міста 3 листопада
Фото: tsn.ua
Кип'ятити воду треба "у цілях профілактики інфекційних захворювань та забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя", інформує "Громадське".
Також вказують час — 5-7 хвилин.
Востаннє жителів просили кип'ятити воду під час отруєння питною водою у вересні.
Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області до лікарні потрапили 87 людей. Усі вони отруїлися водою.
Через масове отруєння українська сторона звернулася за допомогою до Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
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03 11 2018 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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