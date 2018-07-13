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Жителів села в Гренландії евакуювали через гігантський айсберг

Минулого літа в результаті затоплення іншого села на північному заході Гренландії загинули четверо людей
Гігантський айсберг, який підійшов впритул до берегів Гренландії, спричинив паніку серед жителів невеликого села.
Жителів села в Гренландії евакуювали через гігантський айсберг Фото: Reuters

Айсберг буквально нависає над будинками невеликого острівного селища Іннаарсуіт на північному заході Гренландії, повідомляє The Independent.

Місцеві органи влади оголосили надзвичайний стан і наказали людям покинути домівки та рухатися вище по крутому схилу, на якому розташоване село.

Жителі села налякані тим, що айсберг, який припинив дрейфувати і застряг на морському дні, почне танути і від нього відламуватимуться брили льоду, що створюватимуть хвилі, здатні затопити їхні будинки.

"Тут 180 жителів і ми дуже стурбовані та налякані", - сказав Карл Петерсен, голова ради села Іннааарсуіт.

За його словами, за ситуацією пильно стежать надзвичайні служби Гренландії, неподалік розташований корабель ВМФ Данії.

Місцеві сподіваються на сильний вітер, який міг би змістити айсберг, щоб той відійшов далі в море.

Минулого літа в результаті затоплення іншого села на північному заході Гренландії загинули четверо людей.

Нагадаємо, що від Антарктиди відколовся айсберг масою приблизно 1 трлн тонн.

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13 07 2018 16:20
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