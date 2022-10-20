Жителів центральних областей просять терміново зменшити споживання електроенергії
Через швидке збільшення рівня споживання у центральних областях України і Києві НЕК "Укренерго" вводить обмеження споживання у цій частині країни. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново просять зменшити споживання електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Facebook.
"У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що українців знову просять обмежити використання електроенергії.
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