У Лазурному хлопець заснув на батуті, пробув у відкритому морі три доби і прокинувся біля Криму
Це сталося ще минулого тижня, але повідомлення випустили тільки сьогодні. Чоловік працює охоронцем в селі Лазурному на чорноморському узбережжі. Після роботи він вирішив переночувати на причалі.
Розташувавшись на надувному батуті біля берега і прокинувшись наступного ранку, Дорошенко виявив, що перебуває у відкритому морі. Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, без води і їжі, - повідомляє LB.ua з посиланням на "РИА Новости".
У суботу, 5 серпня, херсонця знайшли в Каркінітській затоці на заході окупованого Росією півострова Криму. На сторожовому катері його доправили до селища Чорноморське. У лікарні йому поставили діагноз "тепловий удар, зневоднення організму".
Нагадаємо, піщаний пляж на ірландському острові Акілле, який зник понад 30 років тому, несподівано з'явився знову.
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