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У Лазурному хлопець заснув на батуті, пробув у відкритому морі три доби і прокинувся біля Криму

Парубок провів майже три доби в умовах сильної спеки, без води і їжі
Підконтрольна Росії прикордонна служба Криму повідомила про порятунок 18-річного жителя Херсонської області на ім'я Михайло Дорошенко, якого віднесло в море на надувному батуті.
У Лазурному хлопець заснув на батуті, пробув у відкритому морі три доби і прокинувся біля Криму Пляж Хоакін у південній частині Бразилії - рай для серферів. Фото: Chris Schmid

Це сталося ще минулого тижня, але повідомлення випустили тільки сьогодні. Чоловік працює охоронцем в селі Лазурному на чорноморському узбережжі. Після роботи він вирішив переночувати на причалі.

Розташувавшись на надувному батуті біля берега і прокинувшись наступного ранку, Дорошенко виявив, що перебуває у відкритому морі. Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, без води і їжі, - повідомляє LB.ua з посиланням на "РИА Новости". 

У суботу, 5 серпня, херсонця знайшли в Каркінітській затоці на заході окупованого Росією півострова Криму. На сторожовому катері його доправили до селища Чорноморське. У лікарні йому поставили діагноз "тепловий удар, зневоднення організму".

Нагадаємо, піщаний пляж на ірландському острові Акілле, який зник понад 30 років тому, несподівано з'явився знову.

 
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08 08 2017 14:57
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