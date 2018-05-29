Жителя Слов'янська підозрюють у 23-х зґвалтуваннях неповнолітніх
Чоловік здійснював статеві злочини стосовно дітей упродовж 13 років. Правоохоронці встановили 14 потерпілих, серед яких малолітні діти. Всього на совісті зловмисника - 37 різних злочинів, повідомляє сайті обласної поліції.
Зокрема, оперативники зібрали докази його причетності до 23 фактів сексуального насильства щодо неповнолітніх, вчинених у період 2001-2014 років. Із них три випадки насильства - вчинені щодо малолітніх дітей (віком до 14 років).
У своєму приватному будинку раніше судимий зловмисник створив місце розпусти, де розбещував і ґвалтував дітей під загрозою розправи. Жертвами підозрюваного ставали підлітки в основному з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Залякані діти нічого не розповідали рідним.
Також насильник змушував дітей брати участь у зйомках відеоматеріалів порнографічного характеру. Цю продукцію він розповсюджував в інтернеті через створену ним закодовану мережу обміну файлів.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 3 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти із залученням неповнолітніх), ч. 2, 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродній спосіб), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Національній поліції України виступили за створення відкритого реєстру педофілів.
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