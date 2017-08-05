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Жителям Авдіївки відновили водопостачання

2 травня в результаті бойових дій Донецьку фільтрувальну станцію було знеструмлено
Водопостачання Авдіївки Донецької області здійснюється в штатному режимі.
Жителям Авдіївки відновили водопостачання Фото: EPA / UPG

"Станом на 7 годину 8 травня роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Водопостачання до міста Авдіївка здійснюється в штатному режимі", - зазначили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Напередодні голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція запрацювала. Він спрогнозував, що жителі Авдіївки зможуть отримувати воду вже з 5-ї години ранку понеділка.

2 травня в результаті бойових дій було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яке централізовано забезпечує водою 22-тисячну Авдіївку.

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08 05 2017 11:27
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