CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВодопостачання Авдіївки Донецької області здійснюється в штатному режимі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителям Авдіївки відновили водопостачання
2 травня в результаті бойових дій Донецьку фільтрувальну станцію було знеструмлено
Фото: EPA / UPG
"Станом на 7 годину 8 травня роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Водопостачання до міста Авдіївка здійснюється в штатному режимі", - зазначили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Напередодні голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція запрацювала. Він спрогнозував, що жителі Авдіївки зможуть отримувати воду вже з 5-ї години ранку понеділка.
2 травня в результаті бойових дій було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яке централізовано забезпечує водою 22-тисячну Авдіївку.
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