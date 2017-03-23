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Жителям Балаклії небезпечно повертатися додому, - Варченко

Локалізація пожежі і вибухів в Балаклії може тривати від 2-3 діб і більше
На те, щоб локалізувати пожежу на військовому складі в Балаклії, може піти 2-3 дні і більше.
Жителям Балаклії небезпечно повертатися додому, - Варченко Фото:pravda.com.ua

"Локалізація пожежі і вибухів може тривати від 2-3 діб і більше. Як це було в Сватове, Лозовій, Новобогданівці ...", - повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко в Facebook.

"Судячи з масштабів і інтенсивності вибухів, сподіватися на те, щоб вже сьогодні повернутися додому, балаклейцам не варто. Ситуація залишається небезпечною", - повідомив Варченко.

Радник міністра зазначив, що поліція і Нацгвардія зроблять все від них залежне, щоб майно громадян не постраждало. До мародерів, які ризикнуть з'явитися в зоні виселення, готові прийняти найжорсткіші заходи.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

Згодом повідомили, що площа пожежі на військових складах в Балаклії збільшилася, а локалізувати загоряння поки не вдалося.

 
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23 03 2017 15:59
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