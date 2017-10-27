Жителям Німеччини у вихідні платитимуть за використання електрики

Виробники електроенергії в Німеччині в ці вихідні будуть платити споживачам, а не брати з них гроші.

Така ситуація складеться через те, що до сьомої ранку в неділю 29 жовтня виробництво електроенергії з поновлюваних джерел поб'є рекорд (39,190 мегават енергії або половина споживання Німеччини). Через що ціни на електрику опустяться нижче нуля, так як споживання у вихідний день, навпаки, буде відносно невеликим, повідомляє Bloomberg.

Агентство відзначає, що ціни стануть негативними вперше за рік. У цій ситуації у виробників є два варіанти дій: або їм треба зупинити станції щоб знизити виробництво, що дуже дорого. Або - заплатити споживачам, щоб ті користувалися електрикою.

У травні 2016 року, коли виробництво енергії в Німеччині досягло 38,370 мегават, споживачі вже отримували гроші за використану електрику. Тоді ціни також пішли в мінус на кілька годин. Але експерти очікують, що в цей раз споживачі отримуватимуть гроші цілий день.

Зараз вітрогенератори виробляють приблизно третину всієї енергії, яку споживає Німеччина, і як очікується, виробництво такого виду електрики зросте до кінця року ще на 9%, а ціни на нього ще більше підуть вниз.