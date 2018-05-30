Жителям Туркменістану заборонили підтиратися газетами з портретом президента

У Туркменістані поліція проводить рейди житловими будинками. Дільничні і співробітники силових відомств оглядають туалети в пошуках газет з портретом президента. Тим, у кого знаходять зображення Ґурбанґули Бердімухамедова, погрожують звільненням й адміністративною відповідальністю.

"Вперше про проблеми, пов’язані з використанням портрета президента Туркменістану замість туалетного паперу, стало відомо в березні. Директора однієї зі шкіл звільнили з формулюванням "не впорався з повноваженнями" після виявлення в шкільному туалеті газет із портретами президента. Після цього перевірки стали масовими. Регіональні чиновники від коментарів відмовилися", - повідомляє "Радіо Азатлик", туркменська служба "Радіо Свобода".

"Забруднені фотографії президента дільничним наказано також шукати на звалищах серед побутового сміття всередині житлових кварталів. За кожним звалищем закріплені персональні доглядачі, які зобов'язані перевіряти сміття, шукати зіпсовані фото в газетах, встановлювати будинок і квартиру за вказаним на виданні номером будинку передплатника і доповідати в органи", - йдеться у повідомленні.

Зараз у Туркменістані регулярно виходять 62 видання. Незалежних серед них немає – всі вони пов’язані з президентом і його адміністрацією. І кожна газета або журнал зобов’язані друкувати портрет голови держави на першій шпальті. Всього ж зазвичай в одному номері не менше від двох фотографій президента, а у свята фото Ґурбанґули Бердімухамедова публікується на кожній шпальті.

Підписка на кожне видання обходиться приблизно в 60 манатів на рік, за офіційним курсом це 18 доларів, за курсом чорного ринку 3 долари. Середній дохід у країні – 800–900 манатів, тобто підписка на одне видання обходиться менш ніж в 10% від однієї місячної зарплати. Але купити на ті ж гроші звичайного туалетного паперу не вийде. Цей товар продається тільки в Ашгабаті, і ціна одного рулону – 5-6 манатів.

У 2016 році президент Туркменістану Ґурбанґули Бердімухамедов отримав право очолювати країну довічно. У 2017 році він почав свій третій семирічний термін, набравши на виборах більше ніж 97% голосів виборців. Бердімухамедов очолив країну після смерті першого президента Туркменістану Сапармурата Ніязова.