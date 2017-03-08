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Жителю Миколаївської області невідомі кинули у двір гранату

В результаті вибуху постраждали два автомобілі, що стояли у дворі
У ніч на 3 серпня невідомі кинули гранату в приватний двір у Веселинівському районі Миколаївської області.
Жителю Миколаївської області невідомі кинули у двір гранату Фото:mk.npu.gov.ua

В результаті вибуху були пошкоджені два автомобілі, люди не постраждали, - повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Миколаївській області.

За словами власника подвір'я, він почув посеред ночі шум і вийшов у двір, де побачив пошкоджені авто.

На місце події слідчо-оперативна прибула група поліції і фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області. Правоохоронці встановили, що вибухнула граната Ф-1.

Слідчим відділенням Веселинівського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, у Житомирській області поблизу селища Озерного стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано чоловіка.

 
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03 08 2017 17:37
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