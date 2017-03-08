Жителю Миколаївської області невідомі кинули у двір гранату
В результаті вибуху були пошкоджені два автомобілі, люди не постраждали, - повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Миколаївській області.
За словами власника подвір'я, він почув посеред ночі шум і вийшов у двір, де побачив пошкоджені авто.
На місце події слідчо-оперативна прибула група поліції і фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області. Правоохоронці встановили, що вибухнула граната Ф-1.
Слідчим відділенням Веселинівського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).
Нагадаємо, у Житомирській області поблизу селища Озерного стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано чоловіка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа