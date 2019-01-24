Жителю Єнакієвого дали 10 років з конфіскацією за контракт з бойовиками
Таке рішення ухвалив Костянтинівський міський суд Донецької області, повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
"Учасника незаконного збройного формування визнано винним за ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч.1 ст.263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України. Вирок набрав законної сили", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що у жовтні 2016 року чоловік, усвідомлюючи, що він братиме участь у бойових діях проти збройних сил України, підписав контракт та приєднався до незаконних збройних формувань, а саме 7-ї окремої мотострілкової бригади так званої "Народної міліції" 2-го армійського корпусу "ЛНР".
А потім упродовж майже двох років брав участь у бойових діях проти сил АТО та Об'єднаних сил на Світлодарській дузі в районі населених пунктів Світлодарськ, та Луганське Бахмутського району Донецької області.
Бойовика зі зброєю затримали у Луганському 5 травня 2018 року.
Нагадаємо, що прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".
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