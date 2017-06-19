CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького в Берлін (Німеччина).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зі Львова до Берліна відтепер можна долетіти за 579 грн
Лоукостер Wizz Air почав літати зі Львова до Берліна
Фото: Petru Dimoff / planespotters.net
Вартість квитків - від 579 грн. Польоти здійснюються по середах і неділях.
Першим рейсом до Берліна зі Львова вилетіли 173 людини, - повідомляє сайт Львівської ОДА.
Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Він пропонує рейси по більш ніж 500 маршрутах. Флот авіакомпанії складається з 80 літаків Airbus A320 і A321.
Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.
Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.
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19 06 2017 12:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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