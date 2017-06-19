Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зі Львова до Берліна відтепер можна долетіти за 579 грн

Лоукостер Wizz Air почав літати зі Львова до Берліна
Авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького в Берлін (Німеччина).
Зі Львова до Берліна відтепер можна долетіти за 579 грн Фото: Petru Dimoff / planespotters.net

Вартість квитків - від 579 грн. Польоти здійснюються по середах і неділях.

Першим рейсом до Берліна зі Львова вилетіли 173 людини, - повідомляє сайт Львівської ОДА.

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Він пропонує рейси по більш ніж 500 маршрутах. Флот авіакомпанії складається з 80 літаків Airbus A320 і A321.

Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.

Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2017 12:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.