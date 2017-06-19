Зі Львова до Берліна відтепер можна долетіти за 579 грн

Лоукостер Wizz Air почав літати зі Львова до Берліна

Авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького в Берлін (Німеччина).

Вартість квитків - від 579 грн. Польоти здійснюються по середах і неділях.

Першим рейсом до Берліна зі Львова вилетіли 173 людини, - повідомляє сайт Львівської ОДА.

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Він пропонує рейси по більш ніж 500 маршрутах. Флот авіакомпанії складається з 80 літаків Airbus A320 і A321.

Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.

Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.