Зі Львова вивезли понад 50% сміття, – Львівська ОДА

Вивезено близько десяти тонн ТПВ з кожного майданчика

Зі Львова станом на 09.00 суботи вивезли 3265 тонн твердих побутових відходів або більше 50%.

Про це повідомляє департамент розвитку і експлуатації житлово-комунального господарств Львівської обласної державної адміністрації.

"За оперативною інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, станом на 09.00 01.07.2017, зі Львова вже вивезено понад 50% твердих побутових відходів, 3265 тонн з 287 контейнерних майданчиків, які станом на 23.06.2017 були перенакопичені", – повідомляє прес-служба ОДА в суботу.

Таким чином, за підрахунками облдержадміністрації, вивезено близько 10 тонн ТПВ з кожного майданчика.

Перевізниками ТПВ складено графіки прибирання перенакопичених майданчиків, робота в посиленому режимі триватиме до повного очищення контейнерів і налагодження систематичного вивезення відходів.

Нагадаємо, Львівська міська рада погодилася передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.