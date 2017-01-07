Зі Львова вивезли понад 50% сміття, – Львівська ОДА
Про це повідомляє департамент розвитку і експлуатації житлово-комунального господарств Львівської обласної державної адміністрації.
"За оперативною інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, станом на 09.00 01.07.2017, зі Львова вже вивезено понад 50% твердих побутових відходів, 3265 тонн з 287 контейнерних майданчиків, які станом на 23.06.2017 були перенакопичені", – повідомляє прес-служба ОДА в суботу.
Таким чином, за підрахунками облдержадміністрації, вивезено близько 10 тонн ТПВ з кожного майданчика.
Перевізниками ТПВ складено графіки прибирання перенакопичених майданчиків, робота в посиленому режимі триватиме до повного очищення контейнерів і налагодження систематичного вивезення відходів.
Нагадаємо, Львівська міська рада погодилася передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.
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